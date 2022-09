LIVE Ungheria-Italia | Nations League calcio in DIRETTA | gli Azzurri sognano l’impresa per volare alle Finale Four

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Giocatori in campo a Budapest! 20.37 Squadre nel tunnel: spettacolo di luci in! 20.35 Mancano meno di dieci minuti all’inizio della sfida di Budapest! 20.33 Non sono bastate la cinque vittorie nel girone I delle qualificazioni mondiali, terminando dietro ad Albania e Polonia con 17 punti e soprattutto l’Inghilterra che è giunta prima con 26 punti. 20.31 La squadra di Marco Rossi ha partecipato a Euro 2020 arrivando ultima nel girone di Francia, Germania e Portogallo senza ottenere punti. 20.29 Lussemburgo e Grecia saranno gli impegni amichevoli di novembre per la squadra di Marco Rossi che ha mancato la qualificazione ai Mondiali. 20.27 L’unica sconfitta dei magiari è giunta all’andata contro l’, mentre ha pareggiato la sfida d’andata contro la Germania: 6 ...