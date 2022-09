LIVE Ungheria-Italia 0-2 | Nations League calcio in DIRETTA | gli Azzurri sono cinici a Budapest con Raspadori e Dimarco e volano alle Final Four! Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.48 LEDELL’: Gulacsi 4,5; Orban 6, At. Szalai 6,5, Lang 6; Fiola 6,5, Schafer 5, Nagy 5,5 (dal 46? Styles 6,5), Kerkez 6 (dal 57? Gazdag 6); Szoboszlai 6,5 (dal 85? Kleinheisler SV), Nego 5,5 (dal 75? Bolla 6); Ad. Szalai 5,5 (dal 75? Adam 6). All.: Rossi 6. 22.46 LEDELL’: Donnarumma 7,5; Toloi 6,5, Bonucci 7, Acerbi 5,5 (dal 46? Bastoni 6); Di Lorenzo 7 (dal 90? Mazzocchi SV), Barella 7, Jorginho 6 (dal 72? Pobega 6), Cristante 6,5,7,5; Gnonto 5,5 (dal 65? Gabbiadini 6),7 (dal 72? Scamacca 6). All.: Mancini 7. 22.44 Diamo un’occhiatastatistiche del match vinto con merito dalla ...