LIVE Ungheria-Italia 0-1 | Nations League calcio in DIRETTA | gli Azzurri sono avanti all’intervallo a Budapest!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38 Statistiche piuttosto equilibrate sin qui: 50% di possesso palla per le due nazionali, 5 tiri a 3 in favore deglicon un tiro a porta ciascuno e due corner da entrambe le parti. 21.36di misura alla Puskas Arena grazie al gol di Giacomo Raspadori che ha sfruttato un errore difensivo magiaro.piuttosto impacciata dai propri tifosi e contro una dimostrazione di forza deglipiuttosto compatti in difesa e pericolosi incon il duono. FINE PRIMO TEMPO 48? FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE ALLA PUSKAS ARENA! 47? SZALAI AMMONITO DOPO AVER ALZATO PER LA MAGLIA JORGINHO ATTERRATO NELL’AREA D’ATTACCO UNGHERESE 46? Un minuto di ...