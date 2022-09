LIVE – Italia-Porto Rico: Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA (Di lunedì 26 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Porto Rico, partita della Pool A dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo aver travolto il Camerun in tre set all’esordio, le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia di un’altra vittoria da tre punti per tornare in vetta alla classifica del girone. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 settembre ad Arnhem, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO Italia: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Latestuale di, partita della Pool A deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo aver travolto il Camerun in tre set all’esordio, le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia di un’altra vittoria da tre punti per tornare in vetta alla classifica del girone. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 settembre ad Arnhem, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ...

you_trend : Sul sito di @SkyTG24 trovate la nostra mappa con i risultati live per comune e collegio uninominale: - rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - Saverio6518 : RT @rtl1025: ??'I #terremoti in Italia sono la regola. Non ci deve spaventare il fatto che ci siano. L'Italia è un Paese geologicamente giov… - moneypuntoit : ?? Diretta elezioni politiche 2022, aggiornamenti live: Fratelli d'Italia allunga, male il Pd e crolla la Lega ?? - AielloPenzo : ??Vi aspetto tra poco per commentare i risultati di queste storiche elezioni. ????Seguitemi al canale 10 del digitale… -