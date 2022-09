LIVE Italia-Porto Rico 2-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: americane avanti nel terzo set, 8-12 (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Il pallonetto di Abercrombie da zona 2 8-11 Errore al servizio Italia 8-10 La palla spinta di Bosetti da zona 4 7-10 La pipe di Abercrombie 7-9 Invasione Porto Rico 6-9 Mano out Abercrombie da seconda linea 6-8 Vincente Enright da zona 4 6-7 Errore al servizio Italia 6-6 Mano out di Egonu da zona 2 5-6 Vincente Pietrini da zona 4 4-6 Vincente Abercrombie da zona 2 4-4 Errore al servizio Malinov 4-3 Errore al servizio PortoRico 3-3 Mano out da zona 2 di Abercrombie 3-2 Out l’attacco di Pilar 2-2 Attacco di Pietrini da 4 1-2 Out la fast di Lubian 0-1 Errore al servizio Italia 25-21 BOSETTIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Decisiva la schiacciatrice azzurra! Parziale di 11-2 per l’Italia ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 Il pallonetto di Abercrombie da zona 2 8-11 Errore al servizio8-10 La palla spinta di Bosetti da zona 4 7-10 La pipe di Abercrombie 7-9 Invasione6-9 Mano out Abercrombie da seconda linea 6-8 Vincente Enright da zona 4 6-7 Errore al servizio6-6 Mano out di Egonu da zona 2 5-6 Vincente Pietrini da zona 4 4-6 Vincente Abercrombie da zona 2 4-4 Errore al servizio Malinov 4-3 Errore al servizio3-3 Mano out da zona 2 di Abercrombie 3-2 Out l’attacco di Pilar 2-2 Attacco di Pietrini da 4 1-2 Out la fast di Lubian 0-1 Errore al servizio25-21 BOSETTIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Decisiva la schiacciatrice azzurra! Parziale di 11-2 per l’...

you_trend : Sul sito di @SkyTG24 trovate la nostra mappa con i risultati live per comune e collegio uninominale: - rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - IF_Italia : ?????? Les Thermes | France Distraction al FAROUT Live Arts Festival di BASE Milano dal 1 all'8 ottobre Questa ins… - zazoomblog : LIVE – Italia-Porto Rico 1-0 (28-26 3-5): Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Porto #(28-26 #3-5):… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: La perla di Colombo non basta all'Italia Under 21: solo 1-1 col Giappone #ItaliaGiappone #Under21 -