LIVE Italia-Porto Rico 1-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre vincono il primo set col brivido, 28-26 (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 LA FREE BALL DI MALINOV! L’Italia rischia, concede anche un set ball a Porto Rico e vince il primo set costellato di errori 27-26 Murooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 26-26 Vincente la parallela di Pietrini da zona 4 25-26 Mano out Enright da zona 4 25-25 Errore al servizio Italia 25-24 La parallela di Egonu da seconda linea 24-24 Diagonale vincente di Enright da zona 4 24-23 Vincente la diagonale di Enright nonostante il tentativo di difesa azzurro 24-22 La pipe di Egonu sull’angolo! 23-22 Ace Ocasio 23-21 Vincente Abercrombie da zona 4 23-20 Lubian!!! La fast vincente della centrale azzurra 22-20 Parallela vincente di Egonu da zona 2 21-20 Vincente Ocasio da zona 4 21-19 La diagonale di Egonu da zona 2 20-19 La pipe ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-26 LA FREE BALL DI MALINOV! L’rischia, concede anche un set ball ae vince ilset costellato di errori 27-26 Murooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 26-26 Vincente la parallela di Pietrini da zona 4 25-26 Mano out Enright da zona 4 25-25 Errore al servizio25-24 La parallela di Egonu da seconda linea 24-24 Diagonale vincente di Enright da zona 4 24-23 Vincente la diagonale di Enright nonostante il tentativo di difesa azzurro 24-22 La pipe di Egonu sull’angolo! 23-22 Ace Ocasio 23-21 Vincente Abercrombie da zona 4 23-20 Lubian!!! La fast vincente della centrale azzurra 22-20 Parallela vincente di Egonu da zona 2 21-20 Vincente Ocasio da zona 4 21-19 La diagonale di Egonu da zona 2 20-19 La pipe ...

