LIVE Italia-Porto Rico 1-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurre avanti nel secondo set, 12-9 (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 In rete la rigiocata di Egonu 13-10 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaan 12-10 Vincente dalla seconda linea Abercrombie 12-9 Primo tempo Danesi 11-9 Errore al servizio Italia 11-8 Nei due metri la diagonale stretta di Egonu da zona 2 10-8 Mano out di Reyes in fast 10-7 Errore al servizio PortoRico 9-7 Vincente Enright da zona 4 9-6 Errore di Abercrombie da zona 2 8-6 Out il primo tempo di Reyes 7-6 La diagonale lunga di Pietrini da zona 4 6-6 Errore di Lubian sulla free ball 6-5 Primo tempo di Lubian 5-5 Out l’attacco di Enright 4-5 La fast di Lubian 3-5 Ancora il muro di Abercrombie su Bosetti 3-4 Muro Abercrombie su Bosetti 3-3 Errore al servizio Italia 3-2 Murooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-11 In rete la rigiocata di Egonu 13-10 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaan 12-10 Vincente dalla seconda linea Abercrombie 12-9 Primo tempo Danesi 11-9 Errore al servizio11-8 Nei due metri la diagonale stretta di Egonu da zona 2 10-8 Mano out di Reyes in fast 10-7 Errore al servizio9-7 Vincente Enright da zona 4 9-6 Errore di Abercrombie da zona 2 8-6 Out il primo tempo di Reyes 7-6 La diagonale lunga di Pietrini da zona 4 6-6 Errore di Lubian sulla free ball 6-5 Primo tempo di Lubian 5-5 Out l’attacco di Enright 4-5 La fast di Lubian 3-5 Ancora il muro di Abercrombie su Bosetti 3-4 Muro Abercrombie su Bosetti 3-3 Errore al servizio3-2 Murooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 ...

