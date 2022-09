LIVE Italia-Giappone 1-0 U21, amichevole calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? finisce il primo tempo, Italia-Giappone U21 1-0. 43? Bellanova spara il pallone in curva in contropiede. 41? Giappone che ora ci prova in fase offensiva. 39? Gooooooooooool, Colombo, sinistro al volo che si insacca in porta, Italia-Giappone U21 1-0. 37? Ancora disattenzione difensiva per l’Italia, difesa che si salva. 35? Giappone vicino alla rete, Suzuki con il tocco sotto non trova la porta. 33? Destro di Esposito che viene deviato fuori. 31? Fuorigioco di Esposito lanciato in profondità. 29? Scalvini per Colombo che non controlla il pallone. 27? Fallo di Handa su Udogie a centrocampo. 25? Giappone che gioca con un baricentro molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45?iltempo,U21 1-0. 43? Bellanova spara il pallone in curva in contropiede. 41?che ora ci prova in fase offensiva. 39? Gooooooooooool, Colombo, sinistro al volo che si insacca in porta,U21 1-0. 37? Ancora disattenzione difensiva per l’, difesa che si salva. 35?vicino alla rete, Suzuki con il tocco sotto non trova la porta. 33? Destro di Esposito che viene deviato fuori. 31? Fuorigioco di Esposito lanciato in profondità. 29? Scalvini per Colombo che non controlla il pallone. 27? Fallo di Handa su Udogie a centrocampo. 25?che gioca con un baricentro molto ...

