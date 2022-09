Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Istanbul (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì 26 settembre 2022 va in onda la terza puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a Istanbul. Il programma va in onda su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono Giovanna, siciliana di Messina ex-insegnante attualmente in pensione, Valentina che vive qui dal 2013 e Margherita, paertenopea che si è sposata con un turco; i ristoranti in gara sono il napoletano Nello’s, Napoli Gourmet e Aida. Il successo alla fine a chi andrà? ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì 26 settembre 2022 va in onda la terzaquinta stagione diBig, dedicata a. Il programma va in onda su canale(n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quellagara tra treitaliani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gliin questo caso sono Giovanna, siciliana di Messina ex-insegnante attualmente in pensione, Valentina che vive qui dal 2013 e Margherita, paertenopea che si è sposata con un turco; iin gara sono il napoletano Nello’s, Napoli Gourmet e Aida. Il successo alla fine a chi andrà? ...

