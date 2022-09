L’Italia vince e va alle semifinali, ma Mancini gela tutti: parole senza filtri (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia vince e convince, ma attenzione alle parole di Roberto Mancini. Il CT non si trattiene ed è senza filtri a ‘Rai Sport’. Due a zero all’Ungheria e un biglietto di solo andata per le semifinali di UEFA Nations League. È una serata da incorniciare, quella che L’Italia di Roberto Mancini mette a segno in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 settembre 2022)e con, ma attenzionedi Roberto. Il CT non si trattiene ed èa ‘Rai Sport’. Due a zero all’Ungheria e un biglietto di solo andata per ledi UEFA Nations League. È una serata da incorniciare, quella chedi Robertomette a segno in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - Eurosport_IT : Vince ancora l'Italia ma che fatica con il Portorico ???? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale | #Volleyball - RinoRizzardi : RT @LeonardoPanetta: Comunque i miei preferiti resteranno quelli che dicevano “se vince la destra, lascio l’Italia”, da un attico a New Yor… - SalvoLaroc90 : RT @GianlucaCastro8: Saviano: 'Se vince la destra lascerò l'Italia'. - La destra ha vinto - Saviano: 'Gli elettori di #Meloni mi invitano a… -