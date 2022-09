GlaspinaOff : Bentornati indietro di un secolo, questa è la nuova Italia targata Meloni e post fascismo. - DavPoggi : RT @DavPoggi: Ecco l’Italia che ci hanno apparecchiato i pdIdioti negli ultimi anni con la ciliegina sulla torta targata Mariotto ! Siamo c… - DavPoggi : Ecco l’Italia che ci hanno apparecchiato i pdIdioti negli ultimi anni con la ciliegina sulla torta targata Mariotto… - Massimi67800727 : RT @Angelo63446480: @robertosaviano Che cazzo ne sa un essere immondo che vive all'estero alle nostre spalle. Che ne sa della dittatura PD… - Lidia550449671 : RT @Angelo63446480: @robertosaviano Che cazzo ne sa un essere immondo che vive all'estero alle nostre spalle. Che ne sa della dittatura PD… -

Globalist.it

... dal punto di vista della collocazione politica, rischia di porsi agli antipodi rispetto a quellaMario Draghi All'Eurocamera Fratelli d'siede con i Conservatori e Riformisti assieme ...Più che l'Ungheria, l'Fli, sarà la Polonia dell'Occidente: zerbino degli Stati Uniti, decisamente antieuropeista a Bruxelles. Saremo il nuovo socio del gruppo di Visegrad. Quanto poi ... L’Italia targata Meloni: un nuovo socio di Visegrad, un pericolo per le democrazie europee Più che l’Ungheria, l’Italia targata Fli, sarà la Polonia dell’Occidente: zerbino degli Stati Uniti, decisamente antieuropeista a Bruxelles. Saremo il nuovo socio del gruppo di Visegrad ...Sanzioni salate per chi immatricola veicoli all'estero da guidare in Italia. Ecco tutta la burocrazia per evitare fino a 1600 euro di multa.