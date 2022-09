L’Italia si sveglia a destra (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è risultato il primo partito con più del 26% dei voti, un dato leggermente superiore alle previsioni, e la sua leader Giorgia Meloni sarà quindi probabilmente la prossima presidente del Consiglio, la prima donna e a capo della maggioranza più di destra nella storia delL’Italia repubblicana. Lega e Forza Italia, gli altri due partiti principali della coalizione, hanno preso rispettivamente tra il 9% e il 10%: un risultato tremendo per la Lega che arrivava dal 17,3 per cento delle ultime elezioni politiche e dal 34 per cento delle ultime elezioni europee, e inaspettatamente buono per Forza Italia. Il centrosinistra come previsto sarà la seconda coalizione, con una percentuale complessiva intorno al 26,5%: il Partito Democratico ha preso poco sopra il 19%, un risultato di poco superiore a quello ottenuto alle politiche del 2018, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è risultato il primo partito con più del 26% dei voti, un dato leggermente superiore alle previsioni, e la sua leader Giorgia Meloni sarà quindi probabilmente la prossima presidente del Consiglio, la prima donna e a capo della maggioranza più dinella storia delrepubblicana. Lega e Forza Italia, gli altri due partiti principali della coalizione, hanno preso rispettivamente tra il 9% e il 10%: un risultato tremendo per la Lega che arrivava dal 17,3 per cento delle ultime elezioni politiche e dal 34 per cento delle ultime elezioni europee, e inaspettatamente buono per Forza Italia. Il centrosinistra come previsto sarà la seconda coalizione, con una percentuale complessiva intorno al 26,5%: il Partito Democratico ha preso poco sopra il 19%, un risultato di poco superiore a quello ottenuto alle politiche del 2018, che ...

