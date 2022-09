L’Italia si è destata a destra e Varsavia si spacca (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia si è destata con il tricolore che avvolge Giorgia Meloni e con i collegi intinti nel blu. Le regioni riportate sulle cartine dello Stivale sono il bottino di una coalizione che ha staccato e vinto la corsa contro il bus elettrico di Enrico Letta. Ovviamente, al coro di encomi non potevano mancare le note di plauso degli alleati polacchi che rafforzano l’esultanza di Santiago Abascal (Vox), del consigliere politico del premier ungherese, Balazs Orban, e dell’eurodeputato Jordan Bardella di Rassemblement National. E in questa pioggia di applausi scroscianti, Mateusz Morawiecki è in pole position. “Grande vittoria” riporta il premier di “Diritto e Giustizia” sul proprio profilo Twitter, con tanto di bicipite teso e le bandiere di Polonia e Italia più vicine che mai. Lo stesso Morawiecki che giovedì ha reagito con sdegno alle parole pronunciate da ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022)si ècon il tricolore che avvolge Giorgia Meloni e con i collegi intinti nel blu. Le regioni riportate sulle cartine dello Stivale sono il bottino di una coalizione che ha staccato e vinto la corsa contro il bus elettrico di Enrico Letta. Ovviamente, al coro di encomi non potevano mancare le note di plauso degli alleati polacchi che rafforzano l’esultanza di Santiago Abascal (Vox), del consigliere politico del premier ungherese, Balazs Orban, e dell’eurodeputato Jordan Bardella di Rassemblement National. E in questa pioggia di applausi scroscianti, Mateusz Morawiecki è in pole position. “Grande vittoria” riporta il premier di “Diritto e Giustizia” sul proprio profilo Twitter, con tanto di bicipite teso e le bandiere di Polonia e Italia più vicine che mai. Lo stesso Morawiecki che giovedì ha reagito con sdegno alle parole pronunciate da ...

thatsmeSara : L’Italia s’è destata fascista. #elezioni2022 - salvato30900631 : @fattoquotidiano ed ora con questo risultato che l'ITALIA, non si è destata, che fine farà questa ITALIA - salvato30900631 : @fattoquotidiano ed ora con questo risultato che l'ITALIA, non si è destata, che fine farà questa ITALIA - salvato30900631 : @fattoquotidiano ed ora con questo risultato che l'ITALIA, non si è destata, che fine farà questa ITALIA - salvato30900631 : @fattoquotidiano ed ora con questo risultato che l'ITALIA, non si è destata, che fine farà questa ITALIA -