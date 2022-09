L’Italia ha trovato il suo numero 10: Raspadori trascina gli azzurri alle Final Four di Nations League (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora Jack Raspadori. E’ un momento magico per l’attaccante del Napoli, autore degli ultimi due gol decisivi per la qualificazione delL’Italia alle Finale Four di Nations League. Sono arrivate altre risposte positive per la squadra di Roberto Mancini, il colpo contro l’Ungheria ha permesso di chiudere il girone al primo posto. E’ un nuovo punto di partenza dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Mancini conferma Raspadori in attacco, al suo fianco c’è Gnonto. A centrocampo spazio a Cristante e Jorginho, in difesa Acerbi. L’allenatore Marco Rossi risponde con Szoboszlai e Szalai. Nel primo tempo brivido per l’Ungheria, papera di Gulacsi, salva tutto Szalai. L’Italia risponde con Di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora Jack. E’ un momento magico per l’attaccante del Napoli, autore degli ultimi due gol decisivi per la qualificazione deldi. Sono arrivate altre risposte positive per la squadra di Roberto Mancini, il colpo contro l’Ungheria ha permesso di chiudere il girone al primo posto. E’ un nuovo punto di partenza dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Mancini confermain attacco, al suo fianco c’è Gnonto. A centrocampo spazio a Cristante e Jorginho, in difesa Acerbi. L’natore Marco Rossi risponde con Szoboszlai e Szalai. Nel primo tempo brivido per l’Ungheria, papera di Gulacsi, salva tutto Szalai.risponde con Di ...

