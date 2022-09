L’Inghilterra si dirige verso la Coppa del Mondo incoraggiata dall’emozionante pareggio contro la Germania

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:siladelsostenuta da una travolgente rimontala, ma un errore nel finale di Nick Pope significa che la squadra di Gareth Southgate ha dovuto accontentarsi di unper 3-3 alla fine di un frenetico secondo tempo. Tra i favoriti per il trionfo in Qatar, dopo aver raggiunto le semifinali quattro anni fa e aver concluso al secondo posto agli Europei della scorsa estate, speranza e ottimismo sono svaniti negli ultimi mesi.è stata retrocessa dalla massima serie della Nations League dopo la sconfitta di venerdìl’Italia e la pressione sembrava destinata ad aumentare su Southgate e Harry Maguire, ...