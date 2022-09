L’incubo di Angela Lansbury | quando la figlia Deirdre era seguace di Charles Manson

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 26 settembre 2022) C’è stato un grande dolore, una grande difficoltà, nella vita di. Ma la lungimiranza, l’affetto e, forse, anche un pizzico di fortuna, riuscirono a farle superare un grosso ostacolo. La storia che stiamo per raccontarvi non ha a che fare in senso stretto con la carriera dell’attrice – o magari sì, perché per un certo punto della sua vita, la “signora in giallo” mise da parte la sua professione per preoccuparsi dei figli: una scelta sofferta, complessa ma anche molto coraggiosa.ha avuto due figli in seconde nozze con l’attore e produttore Peter Shaw, Anthony e. Entrambi hanno sperimentato il dramma della tossicodipendenza – e ne sono usciti grazie alla forza della madre – main particolare ha fatto parte, per un breve periodo, di un ...