L’imbarazzante poesia di Gasparri che celebra le elezioni | “Torna in Senato il Cavaliere grand’autor di imprese vere”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Non è ancora arrivato il momento di dire addio alle parenresi trash a cui l’appena conclusa campagna elettorale ci aveva abituato. L’ultima l’ha regalata l’esponente di Forza Italia Maurizioche, dopo i risultati che hanno sancito la vittoria del Centrodestra a trazione meloniana, ha avuto il tempo di elaborare unachiamata appunto “Ode alle”, un simpatico (almeno nelle intenzioni) componimento in cui il forzista tira le somme degli esiti delle urne. “Ode alle”: ladi Mauriziochela vittoria del Centrodestra dopo il voto Ilre di Forza Italia Maurizioha declamato in diretta i versi della suamentre era ospite a “Un Giorno da Pecora” su ...