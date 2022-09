Liliana Segre aprirà la nuova legislatura targata Meloni

(Di lunedì 26 settembre 2022) La porte del nuovo Parlamento frutto del risultato delle elezioni del 25 settembre si apriranno il 13 ottobre. In attesa di conoscere chi saranno gli eletti i regolamenti di Camera e Senato fissano ...

A presiedere la prima seduta del Senato a maggioranza di centrodestra sarà(a meno di una indisponibilità della senatrice a vita al momento non comunicata alla presidenza) in quanto ...Potrebbe quindi toccare alla senatrice a vita, 92 anni, più anziana rispetto a Carlo Rubbia, 88 anni, e a Silvio Berlusconi, 86 anni il prossimo 29 settembre. 15:04 Orban scrive a ... Quando Liliana Segre, 50 anni dopo, decise di raccontare la Shoah: il podcast «Tienimi la mano» Roma, 26 set. (askanews) - La porte del nuovo Parlamento frutto del risultato delle elezioni del 25 settembre si apriranno il 13 ottobre. In ...La nuova maggioranza di destra sarà 'accolta' dalla superstite dell'Olocausto che aveva chiesto a Meloni di togliere la fiamma dal simbolo di Fdi ...