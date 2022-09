Letta: “L’Italia ha scelto la destra, ci aspettano giorni duri” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Gli italiani hanno scelto in modo netto, L’Italia avrà un governo di destra. Oggi è un giorno triste per L’Italia e l’Europa, ci aspettano giorni duri”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante una conferenza stampa nella sede del partito al Nazareno dopo i risultati delle elezioni politiche. “Siamo arrivati a questo punto, al governo di destra, perchè Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi”, ha aggiunto Letta. “Gli errori ci sono e ci sono stati, io faccio una scelta nell’interesse massimo di un partito che ha bisogno di avviare la costruzione della legislatura e convocare il Congresso- ha aggiunto – Credo sia meglio che sia io a convocarlo piuttosto che cominciare altre dinamiche che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Gli italiani hannoin modo netto,avrà un governo di. Oggi è un giorno triste pere l’Europa, ci”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricodurante una conferenza stampa nella sede del partito al Nazareno dopo i risultati delle elezioni politiche. “Siamo arrivati a questo punto, al governo di, perchè Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi”, ha aggiunto. “Gli errori ci sono e ci sono stati, io faccio una scelta nell’interesse massimo di un partito che ha bisogno di avviare la costruzione della legislatura e convocare il Congresso- ha aggiunto – Credo sia meglio che sia io a convocarlo piuttosto che cominciare altre dinamiche che ...

