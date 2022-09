Letta getta la spugna dopo il flop del Pd alle Politiche: “Italia mai così a destra, presto un Congresso” (Di lunedì 26 settembre 2022) Enrico Letto getta la spugna e traghetterà il Partito democratico fino al prossimo Congresso . «Questa legislatura sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 settembre 2022) Enrico Lettolae traghetterà il Partito democratico fino al prossimo. «Questa legislatura sarà la più a, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a...

MoltoBenone : RT @berti_nic: 'ma fammi vedere che intenzioni abbia il PD per dimostrare di aver imparato l'ennesima lezione...' 'in pole per la successi… - x810990 : RT @jayelef_64: Letta ha appena detto che un congresso del PD è necessario e che non si candiderà. L'italia è distrutta, la notizia ci gett… - jayelef_64 : Letta ha appena detto che un congresso del PD è necessario e che non si candiderà. L'italia è distrutta, la notizia… - Pier93965597 : RT @berti_nic: 'ma fammi vedere che intenzioni abbia il PD per dimostrare di aver imparato l'ennesima lezione...' 'in pole per la successi… - algida74 : @lucatelese se lo legge Letta si getta dalla finestra...o lo buttano giù gli altri -