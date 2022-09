Letta “Faremo opposizione dura, non mi ricandido alla guida del Pd” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, hanno scelto la destra, l'Italia avrà un governo di destra: oggi è un giorno triste per l'Italia e per l'Europa”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa.“Abbiamo messo tutto l'impegno possibile per costruire un'alternativa credibile, oggi il Pd è la prima forma di opposizione nel Parlamento e nel Paese, Faremo un'opposizione dura e intransigente. Ci aspetteranno giorni duri, quello che ci divide dalla destra è tanto”, ha spiegato Letta.“Il Pd non permetterà che l'Italia esca dal cuore dell'Europa, non permetteremo che l'Italia si stacchi dai valori europei e costituenti”, ha detto ancora l'ex premier.“Sarà la legislatura ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, hanno scelto la destra, l'Italia avrà un governo di destra: oggi è un giorno triste per l'Italia e per l'Europa”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, nel corso di una conferenza stampa.“Abbiamo messo tutto l'impegno possibile per costruire un'alternativa credibile, oggi il Pd è la prima forma dinel Parlamento e nel Paese,un'e intransigente. Ci aspetteranno giorni duri, quello che ci divide ddestra è tanto”, ha spiegato.“Il Pd non permetterà che l'Italia esca dal cuore dell'Europa, non permetteremo che l'Italia si stacchi dai valori europei e costituenti”, ha detto ancora l'ex premier.“Sarà la legislatura ...

