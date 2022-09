L’esclusione di Conte ha indebolito il centrosinistra e agevolato la Meloni: così il Pd ha deciso di suicidarsi (di L. Telese) (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato un suicidio del gruppo dirigente Pd, compiuto contro la volontà dei suoi elettori, e per giunta, è stato un suicidio non assistito, come nella strepitosa vignetta di Spinoza: “Marco Cappato va in caserma per autodenunciarsi: ‘Ho accompagnato io Letta da Calenda’”. Secondo tutti gli exit poll M5S e Pd avrebbero potuto vincere da soli, senza nemmeno bisogno del Terzo Polo. Ma procediamo con ordine. Mentre ancora ballano i numeri degli exit poll e delle proiezioni (e danzeranno senza dubbio per tutta la notte) alcuni importanti verdetti sono già chiari. Il primo: vince Giorgia Meloni, in un centrodestra dove i due alleati principali, che nelle lezioni precedenti erano soci di maggioranza, vengono svuotati dal successo di Fratelli d’Italia. Vince, ma con meno voti del previsto, con una coalizione che supera di poco il 42%. Secondo: perde il ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato un suicidio del gruppo dirigente Pd, compiuto contro la volontà dei suoi elettori, e per giunta, è stato un suicidio non assistito, come nella strepitosa vignetta di Spinoza: “Marco Cappato va in caserma per autodenunciarsi: ‘Ho accompagnato io Letta da Calenda’”. Secondo tutti gli exit poll M5S e Pd avrebbero potuto vincere da soli, senza nemmeno bisogno del Terzo Polo. Ma procediamo con ordine. Mentre ancora ballano i numeri degli exit poll e delle proiezioni (e danzeranno senza dubbio per tutta la notte) alcuni importanti verdetti sono già chiari. Il primo: vince Giorgia, in un centrodestra dove i due alleati principali, che nelle lezioni precedenti erano soci di maggioranza, vengono svuotati dal successo di Fratelli d’Italia. Vince, ma con meno voti del previsto, con una coalizione che supera di poco il 42%. Secondo: perde il ...

