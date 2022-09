Leo Lamma morto in moto a 19 anni | il video dell' incidente in Corso Francia

franconemarisa : Leo Lamma e l’incidente mortale in corso Francia: ecco le immagini - infoitinterno : Leo Lamma e l’incidente mortale in corso Francia - Luxgraph : Leo Lamma e l’incidente mortale in corso Francia: ecco le immagini #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

Corriere TV

Lo scorso 7 aprile il 19enneè deceduto in seguito a un incidente in moto avvenuto in Corso Francia a Roma. Un video finora inedito publicato dal Corriere sembra rivelare che la causa dell'incidente sarebbe il rattoppo ......la tragedia di Leonardo. Una settimana prima della morte di Andrea Prosperi, a poche decine di metri dal luogo in cui Gaia e Camilla furono investite e uccise a corso Francia, il loro amico... Leo Lamma e l’incidente mortale in corso Francia: ecco le immagini Lo scorso 7 aprile il 19enne Leo Lamma è deceduto in seguito a un incidente in moto avvenuto in Corso Francia a Roma. Un video finora ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...