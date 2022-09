Legge di bilancio, pensioni, PNRR: i dossier caldi per il Governo Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Partenza in salita per il nuovo Governo Meloni: dal PNRR alla crisi energetica passando per guerra in Ucraina e prossima Legge di bilancio. Ma non solo. Sono tanti e tutti caldi i fronti aperti, sia livello economico che in politica estera. Nuovo Governo, partenza in salita Una delle prime incombenze sarà la manovra, la Legge che dà l’indirizzo all’azione dell’esecutivo. A dare il via libera alla nota di aggiornamento del Def (NaDEF), invece, ci penserà ancora il CdM presieduto da Mario Draghi che sarà impegnato fino all’ultimo giorno utile su tutti i dossier ancora aperti. Su tutte, le riforme utili ad incassare tutti i fondi del piano di ripresa e resilienza. L’obiettivo è realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50% dei target in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Partenza in salita per il nuovo: dalalla crisi energetica passando per guerra in Ucraina e prossimadi. Ma non solo. Sono tanti e tuttii fronti aperti, sia livello economico che in politica estera. Nuovo, partenza in salita Una delle prime incombenze sarà la manovra, lache dà l’indirizzo all’azione dell’esecutivo. A dare il via libera alla nota di aggiornamento del Def (NaDEF), invece, ci penserà ancora il CdM presieduto da Mario Draghi che sarà impegnato fino all’ultimo giorno utile su tutti iancora aperti. Su tutte, le riforme utili ad incassare tutti i fondi del piano di ripresa e resilienza. L’obiettivo è realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50% dei target in ...

