Lega, Zaia: «Risultato assolutamente deludente». Ma Salvini: «Dimissioni? Mai avuto così tanta voglia di lavorare» (Di lunedì 26 settembre 2022) Squilli di rivolta nella Lega, sotto il 9 per cento sia alla Camera sia al Senato. Zaia: «Momento delicato». E l'ex segretario della Lega lombarda Grimoldi invoca le «Dimissioni immediate» di Salvini. Che si difende: «Rimarrò finché i militanti lo vorranno» Leggi su corriere (Di lunedì 26 settembre 2022) Squilli di rivolta nella, sotto il 9 per cento sia alla Camera sia al Senato.: «Momento delicato». E l'ex segretario dellalombarda Grimoldi invoca le «immediate» di. Che si difende: «Rimarrò finché i militanti lo vorranno»

