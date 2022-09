Lega | inizia la resa dei conti Zaia | «Analisi seria sulle cause» Ceccardi | «Colpa dei governisti»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 settembre 2022) Matteo Salvini aveva abituato la sua base a dei numeri doppi – alle elezioni europee anche tripli -, rispetto alla soglia del 9% sotto cui si è fermata lain questa tornata elettorale. Il segretario era riuscito a convincere persino la base più nordista ad abbandonare il verde padano e a vestire il partito di un blu nazionale. Tutto in ragione di un consenso inedito per la creatura di Umberto Bossi. Adesso che quella bolla di popolarità è scoppiata, l’impianto salviniano è stato messo in discussione. La primadeisi terrà domani, 27 settembre, alle 15 in via Bellerio: laha indetto un consiglio federale per analizzare gli esiti del voto. Ancora più indicativa è la mossa dei governatori del Carroccio: hanno anticipato il consiglio federale convocando già nel pomeriggio di oggi un vertice aperto ...