"Leao? Non esistono incedibili. Lo Sporting...": Maldini, le parole che inquietano il Milan (Di lunedì 26 settembre 2022) “Leao? Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa, ma sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo”. Lo dice a chiare lettere Paolo Maldini da Trento, presente al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta. Il dirigente del Milan ha parlato anche della questione rinnovo riguardo al giocatore punta della squadra: “Rafael ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori siano cambiati”. Maldini: “Leao? Ci sono buone possibilità di rinnovo” - E ancora: “Leao però ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “? Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa, ma sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo”. Lo dice a chiare lettere Paoloda Trento, presente al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta. Il dirigente delha parlato anche della questione rinnovo riguardo al giocatore punta della squadra: “Rafael ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori siano cambiati”.: “? Ci sono buone possibilità di rinnovo” - E ancora: “però ...

