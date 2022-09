Le prime parole di Salvini dopo le elezioni e la Lega sotto il 10% | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dice di voler arrivare a quota 100 (eletti) “Noi puntiamo a quota 100 non solo in chiave pensionistica ma anche eletti. Potrebbero essere 100 tondi i parlamentari dellaeletti da domani, secondo gruppo del centrodestra”. Non nomina mai quella percentuale che decreta l’insuccesso dellache è scesail 10%. Ma annuncia congressi provinciali e regionali.sembra glissare sulle sue responsabilità e dice che è un lunedì in cui c’è un governo di centrodestra scelto dai cittadini. “Quello di ieri è un punto di partenza”. Ledilee lail 10% Spera che duri cinque anni, fa i complimenti a Giorgia Meloni con la quale, spiega, lavorerà a lungo ...