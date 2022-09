GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #26settembre: 'Leao lo teniamo noi', 'Amate l'Italia', ' 'Vlahovic studia… - calciotoday_it : ??? Le prime pagine dei principali giornali sportivi italiani di lunedì #26settembre - _damelio_ : RT @ilpost: Le prime pagine internazionali sulle elezioni italiane - aorfei : RT @Affaritaliani: Prime pagine giornali 26 settembre 2022. Elezioni, resa dei conti in Pd e Lega - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le prime pagine internazionali sulle elezioni italiane -

Un successo che conquista subito leanche della stampa straniera . La coalizione di centrodestra è al 44%. Secondo partito in Italia è Partito democratico , che però scende sotto la ......esclusive; durante tutta la maratona terremo aggiornate guide dedicate al tema e divise per categoria di prodotto. Per rimanere aggiornati basta dunque continuare a visitare questeda ...L'Amazon Prime Day di Ottobre sta ufficialmente arrivando: ecco le date delle offerte esclusive e come partecipare.Meloni vince e sarà la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica. Salvini e Letta sono i grandi sconfitti e dovranno pagarne le conseguenze all’interno dei rispettivi partiti.