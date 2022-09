Le pagelle di Ungheria-Italia (0-2): azzurri alle Final Four! (Di lunedì 26 settembre 2022) Dallo spettro retrocessione alla speranza di rinascita: l’Italia espugna la Puskas Arena dell’Ungheria per 0-2 ed accede alle Final Four di Nations League in compagnia di Croazia, Olanda e una tra Spagna o Portogallo. Una gara decisa ancora una volta dal promettente Raspadori e Dimarco, protagonista di un’altra performance sontuosa. Un tricolore capace anche di soffrire e tenere botta, quando la selezione di Marco Rossi produce un notevole sforzo, costringendo Donnarumma agli straordinari. Il tutto in un ambiente incandescente, con 60 000 spettatori ad incoraggiare i padroni di casa. Non saremo in Qatar 2022, ma comunque teste di serie ai sorteggi delle qualificazioni ad Euro 2024 e in gioco per la seconda volta di fila alle Final Four. Un risultato impensabile alla vigilia di questi ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 26 settembre 2022) Dallo spettro retrocessione alla speranza di rinascita: l’espugna la Puskas Arena dell’per 0-2 ed accedeFour di Nations League in compagnia di Croazia, Olanda e una tra Spagna o Portogallo. Una gara decisa ancora una volta dal promettente Raspadori e Dimarco, protagonista di un’altra performance sontuosa. Un tricolore capace anche di soffrire e tenere botta, quando la selezione di Marco Rossi produce un notevole sforzo, costringendo Donnarumma agli straordinari. Il tutto in un ambiente incandescente, con 60 000 spettatori ad incoraggiare i padroni di casa. Non saremo in Qatar 2022, ma comunque teste di serie ai sorteggi delle qualificazioni ad Euro 2024 e in gioco per la seconda volta di filaFour. Un risultato impensabile alla vigilia di questi ...

