Le mense non sono solo un servizio indispensabile ai bambini, due milioni, che pranzano a scuola ogni giorno. Cambiare il modo in cui si mangia a scuola significa provare a innescare una rivoluzione alimentare (Di lunedì 26 settembre 2022) Materie prime locali e stagionali poco trasformate, meno alimenti di origine animale e più legumi. sono alcuni dei semplici cambiamenti che potrebbero fare la differenza nell’alimentazione dei bambini che ogni giorno pranzano alle mense scolastiche. Più di due milioni gli studenti, perlopiù di bambine e bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie e in piccola parte ragazze e ragazzi che frequentano le scuole secondarie inferiori. Alimentazione bambini: il decalogo delle sane abitudini (anche per gli adulti) guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Materie prime locali e stagionali poco trasformate, meno alimenti di origine animale e più legumi.alcuni dei semplici cambiamenti che potrebbero fare la differenza nell’alimentazione deicheallescolastiche. Più di duegli studenti, perlopiù di bambine eiscritti alle scuole dell’infanzia e primarie e in piccola parte ragazze e ragazzi che frequentano le scuole secondarie inferiori. Alimentazione: il decalogo delle sane abitudini (anche per gli adulti) guarda le foto ...

