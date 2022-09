(Di lunedì 26 settembre 2022) «Unche omaggia e rende onore al padre della destra italiana Giorgioe a sua moglie Assunta». A salutare così la vittoria di FdI e Giorgiasono Giuliana e Marianna de Medici,dello storico leader del Msi. «Per Giorgioil grandissimo successo di voto di oggi avrebbe significato il compimento di un percorso, e anche per mia mamma, Donna Assunta, sarebbe stata felicissima, soprattutto per premiare il lavoro di questa ragazza che ha molto creduto nelle sue idee: credere nelle proprie idee è importantissimo. Giorgioda bambina mi diceva che la costanza viene sempre premiata», ha detto Marianna de Medici. Marianna de Medici: «mi insegnava la costanza, ...

SecolodItalia1 : Le figlie di Almirante: «Da Meloni un risultato straordinario, ripaga i sacrifici dei nostri padri»… - FlavioSP56 : RT @HuffPostItalia: Le figlie di Almirante: 'Un risultato straordinario col simbolo della fiamma. Nostro padre sarebbe orgoglioso' https://… - sandra06464030 : RT @galatacla: Cremlino:'Benvenute forze + costruttive con Mosca' son già loro che bombardano! Le figlie di Almirante:'Nostro padre sarebb… - IlSedutomulo : @PBerizzi Le figlie di #Almirante: 'Un risultato straordinario col simbolo della fiamma. Nostro padre sarebbe orgog… - bobpelu : RT @LiveSpinoza: Le figlie di Almirante: 'Nostro padre sarebbe contento di vedere la fiamma'. Sì, ma poi mostrategli la bolletta. [@caparez… -

... che succede ora Le news di oggi sulle elezioni politiche: la vittoria del centrodestra Punti chiave 13:52 Meloni: "Responsabilità importante, non deluderemo italiani" 13:49: "...'Un risultato straordinario che omaggia e rende onore al padre della destra italiana Giorgioe a sua moglie Assunta'. Interpellate dall'Adnkronos leGiuliana e Marianna de Medici esprimono le loro emozioni in merito alla vittoria elettorale di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. 'Per ...Le due donne hanno espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria alle urne di Fratelli d'Italia Soddisfazione per il successo di Fratelli d'Italia da parte di Marianna e Giuliana de Medici, ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...