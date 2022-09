Le fatine Winx alla Milano Fashion Week: l’alta moda incontra la magia (Di lunedì 26 settembre 2022) Saranno presentati gli abiti haute couture realizzati dagli studenti della Ferrari Fashion School per festeggiare i 18 anni di Winx Club Milano – l’alta moda incontra il mondo della magia con le Winx: le fatine più trendy dell’universo, fiore all’occhiello di Rainbow e del Made in Italy, sbarcano alla Milano Fashion Week 2022 grazie alla collaborazione con Ferrari Fashion School per la speciale occasione dei 18 anni di Winx Club. Il 23 settembre, durante la settimana più glamour dell’anno, gli spazi della prestigiosa accademia di moda situata nel cuore pulsante del nuovo Fashion ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) Saranno presentati gli abiti haute couture realizzati dagli studenti della FerrariSchool per festeggiare i 18 anni diClubil mondo dellacon le: lepiù trendy dell’universo, fiore all’occhiello di Rainbow e del Made in Italy, sbarcano2022 graziecollaborazione con FerrariSchool per la speciale occasione dei 18 anni diClub. Il 23 settembre, durante la settimana più glamour dell’anno, gli spazi della prestigiosa accademia disituata nel cuore pulsante del nuovo...

Lopinionista : Le fatine Winx alla Milano Fashion Week: l'alta moda incontra la magia - LADY0FTHUNDER : o l’avrebbero fatto troppo dark rendendo le winx tutto tranne che fatine o per una stagione a modi euphoria ci mett… - Jynial : pensa fare pubblicità per le winx ma non per #HEARTBREAKHIGH - io le guardo pure le fatine ma onestamente non c’è paragone netflix wake up -