Le due anime della 17^ Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 26 settembre 2022) La 17^ edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre) cambia pelle. Dopo l'era di Antonio Monda, a cui subentra Paola Malanga, la Festa diventa anche festival: ci sarà infatti un concorso con tanto di giuria che decreterà il film vincitore. «Vogliamo dare importanza anche a opere di nuovi autori che forse in futuro saranno i prescelti dei concorsi di Cannes, Berlino e Venezia», afferma e si augura la neo direttrice. Ne beneficerà la kermesse Romana che ha sempre puntato su titoli per un pubblico "largo"? Ci troviamo ancora nel pieno dilemma identitario che la rassegna attraversò qualche anno fa. Dobbiamo parlare di Festa o di Festival? Forse sono proprio due anime a caratterizzarla. Staremo a vedere se riusciranno a convivere. Il concorso, ...

