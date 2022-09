Lazio: nuovo patto Pd-5S per non consegnare la Regione a Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma. La notte è stata lunga, faticosa, impegnata. Sebbene i sondaggi avesse ampiamente previsto quello che di fatto è accaduto, il voto ha sempre una percentuale di volubilità, e di fatto per molti non è andata come si credeva, ma peggio: a spoglio ancora in corso, a pagarne le conseguenze, sono stati principalmente Partito Democratico, che sembra non aver raggiunto neanche il 20% e Lega (crollata al 9%), con un risultato non dissimile dall’ultimo della coalizione Silvio Berlusconi (8%). Ma una cosa è certa: è una vittoria schiacciante del centrodestra, o meglio, una vittoria schiacciante di Giorgia Meloni. Una notte di tensioni in tutta Italia La notte, ovviamente, è stata lunghissima anche per i partiti romani. Ovviamente i musi lunghi di certo non mancano da queste parti, e le tensioni in sezione, forse, ancora non sono definitivamente sciolte. Tra applausi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma. La notte è stata lunga, faticosa, impegnata. Sebbene i sondaggi avesse ampiamente previsto quello che di fatto è accaduto, il voto ha sempre una percentuale di volubilità, e di fatto per molti non è andata come si credeva, ma peggio: a spoglio ancora in corso, a pagarne le conseguenze, sono stati principalmente Partito Democratico, che sembra non aver raggiunto neanche il 20% e Lega (crollata al 9%), con un risultato non dissimile dall’ultimo della coalizione Silvio Berlusconi (8%). Ma una cosa è certa: è una vittoria schiacciante del centrodestra, o meglio, una vittoria schiacciante di Giorgia. Una notte di tensioni in tutta Italia La notte, ovviamente, è stata lunghissima anche per i partiti romani. Ovviamente i musi lunghi di certo non mancano da queste parti, e le tensioni in sezione, forse, ancora non sono definitivamente sciolte. Tra applausi e ...

CorriereCitta : Lazio: nuovo patto Pd-5S per non consegnare la Regione a Meloni - LuisaRagni : RT @rep_roma: Regionali, un nuovo patto Pd-5S per non consegnare il Lazio a Giorgia [aggiornamento delle 10:42] - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Regionali, un nuovo patto Pd-5S per non consegnare il Lazio a Giorgia [aggiornamento delle 10:42] - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 26 settembre 2022' su @Spreaker #allerta #dirupo #elezioni #formia #gaeta… - misiagentiles : RT @rep_roma: Regionali, un nuovo patto Pd-5S per non consegnare il Lazio a Giorgia [aggiornamento delle 10:42] -