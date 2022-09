Lazio, Lotito eletto senatore: il precedente della Roma che infiamma i tifosi biancocelesti (Di lunedì 26 settembre 2022) Un nuovo incarico per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il club biancoceleste è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile in campionato e Europa. Le prime partite sono state incoraggianti, la squadra è forte e ben allenata da un tecnico come Maurizio Sarri. Il club biancoceleste rappresenta un modello anche dal punto di vista economico, l’impresa di Lotito è stata quella di mettere sullo stesso livello l’aspetto sportivo e quello finanziario. Nel frattempo è arrivato un nuovo incarico per Claudio Lotito: è stato eletto senatore. Il numero uno biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise come candidato di centrodestra. Il risultato è interessante anche dal punto di vista sportivo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Un nuovo incarico per il presidenteClaudio. Il club biancoceleste è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile in campionato e Europa. Le prime partite sono state incoraggianti, la squadra è forte e ben allenata da un tecnico come Maurizio Sarri. Il club biancoceleste rappresenta un modello anche dal punto di vista economico, l’impresa diè stata quella di mettere sullo stesso livello l’aspetto sportivo e quello finanziario. Nel frattempo è arrivato un nuovo incarico per Claudio: è stato. Il numero uno biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise come candidato di centrodestra. Il risultato è interessante anche dal punto di vista sportivo, ...

