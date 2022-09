Lazio, Immobile: nuovi esami strumentali per l’attaccante (Di lunedì 26 settembre 2022) Novità sullo stop di Ciro Immobile. l’attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale per svolgere gli esami per verificare l’entità dell’edema al bicipite femorale sinistro. “Lo staff medico della S.S Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le sue cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“. Il capocannoniere della squadra biancoceleste resta in dubbio per il match contro lo Spezia in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. Le sue condizioni verranno rivalutate ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Novità sullo stop di Ciroha lasciato il ritiro della Nazionale per svolgere gliper verificare l’entità dell’edema al bicipite femorale sinistro. “Lo staff medico della S.Scomunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto, in Paideia International Hospital, adclinici e. Il calciatore ha già iniziato le sue cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulterioriverranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“. Il capocannoniere della squadra biancoceleste resta in dubbio per il match contro lo Spezia in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. Le sue condizioni verranno rivalutate ...

