Lazio | Immobile ' casalingo' | sbuccia fagioli con Jessica

ROMA - Ciroinfortunato per la Nazionale e la, ma mica per sua moglie Jessica. A lavoro in cucina per iniziare al meglio la settimana: eccolo ripreso mentre sbuccia fagioli prima dell'ora di pranzo.Agli Azzurri mancherà Ciro. L'attaccante dellasembrava potesse essere del match, ma alla fine si è preferito non rischiare. Al suo posto, dunque, giocherà ancora Scamacca ...Infortunati 8^ giornata, ecco chi tra Immobile, Lukaku, Berardi e Dybala dovrebbe tornare a disposizione per la prossima giornata di campionato ...Pericolo scampato. Alla fine Immobile non parte con l’Italia per l’Ungheria e torna a Formello. Fino a ieri mattina non sembrava così scontato. Il capitano della Lazio era ...