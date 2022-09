Lazio | comunicato sull’infortunio dell’Immobile | la nota ufficiale

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ciro Immobile sottoposto ad accertamenti: ecco come sta l’attaccante dellaLadel club biancoceleste sull’attaccante: «Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero» L'articolo proviene da Calcio News 24.

