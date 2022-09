Lavinia Mennuni, chi è la candidata pro vita di Fratelli d’Italia che ha battuto Emma Bonino e Carlo Calenda nel collegio Roma centro (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra Emma Bonino e Carlo Calenda ha avuto la meglio Lavinia Mennuni, candidata di Fratelli d’Italia per il centrodestra, che si è aggiudicata il collegio uninominale al senato Roma centro. “Una vittoria costruita sui valori che da sempre porto avanti grazie a programmi chiari”, commenta la neo eletta. Ma quali sono i suoi valori? Gli stessi che sono cari alla galassia pro life, almeno da quanto si apprende da alcune dichiarazioni rilasciate poco prima delle elezioni a Pro vita e Famiglia. “Noi siamo per la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale”, ha spiegato. Posizioni opposte a quelle dell’avversaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Traha avuto la megliodiper ildestra, che si è aggiudicata iluninominale al senato. “Una vittoria costruita sui valori che da sempre porto avanti grazie a programmi chiari”, commenta la neo eletta. Ma quali sono i suoi valori? Gli stessi che sono cari alla galassia pro life, almeno da quanto si apprende da alcune dichiarazioni rilasciate poco prima delle elezioni a Proe Famiglia. “Noi siamo per la tutela delladal concepimento alla morte naturale”, ha spiegato. Posizioni opposte a quelle dell’avversaria ...

you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di… - fattoquotidiano : Lavinia Mennuni, chi è la candidata pro vita di Fratelli d’Italia che ha battuto Emma Bonino e Carlo Calenda nel co… - Dallara19 : RT @repubblica: Lavinia Mennuni, chi è la consigliera capitolina che ha espugnato il centro storico di Roma [di Clemente Pistilli] https://… - Dallara19 : RT @lvogruppo: ???? EMMA BONINO NON CE LA FA È fuori dal Parlamento. Sconfitta all'uninominale A Roma centro da Lavinia Mennuni. Il suo part… - Dallara19 : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma cent… -