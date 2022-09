Laver Cup, Murray: “Un giorno Federer sarà capitano della squadra” (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo Andy Murray, sarà Roger Federer il prossimo capitano del Team Europe in Laver Cup. Lo svedese Bjorn Borg, infatti, lascerà la panchina dopo la prossima edizione a Vancouver. Questo il commento dello scozzese riportato dall’agenzia PA: “Sono sicuro che Roger rimarrà coinvolto in questo evento in un modo o nell’altro e forse un giorno come capitano della squadra. Sono certo che Roger abbia molto da offrire. Ha senso aspettarsi che condivida tante cose utili e preziose con gli altri giocatori, in tutti gli aspetti dentro e fuori dal campo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo AndyRogeril prossimodel Team Europe inCup. Lo svedese Bjorn Borg, infatti, lascerà la panchina dopo la prossima edizione a Vancouver. Questo il commento dello scozzese riportato dall’agenzia PA: “Sono sicuro che Roger rimarrà coinvolto in questo evento in un modo o nell’altro e forse uncome. Sono certo che Roger abbia molto da offrire. Ha senso aspettarsi che condivida tante cose utili e preziose con gli altri giocatori, in tutti gli aspetti dentro e fuori dal campo”. SportFace.

