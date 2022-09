L' ambulanza si ferma in autostrada | per due gemelli settimini parto in corsia d' emergenza

ilmessaggeroit : Per due gemelli settimini parto in corsia, ma d'emergenza: l'ambulanza si ferma nella notte sull'A24 a Castel Madama - VieniquiC : @marcantonio_88 Le possibilità sono infinite: immagina sovvertire il corpo di guardia e fuggire con l'ambulanza a s… - ferre_franz : @markorusso69 l'ambulanza elettrica a Panarea la caricano così (neanche troppo, visto che poi è ferma quando serve...) - vladlittledick : @CremaschiG Ma ferma la prima ambulanza e fatti portare a Collegno - ririeds_ : marina ferma il tuo cuore dal battere così velocemente o dovrai chiamare l’ambulanza -

In autostrada la situazione è precipitata, i piccoli 'volevano' nascere e l'si è dovuta fermare in corsia di emergenza : 'La madre - dice Sara Schiattarella, medico del 118 - è riuscita a ...La donna è stata assistita da un medico, da un infermiere ostetrico e dallo stesso autista dell'. 'Ci hanno chiamato in piena notte - racconta l'autista, Roberto Falconi, a Il Messaggero - ... La verità sull’ambulanza (elettrica) ferma con paziente a bordo Il parto gemellare è avvenuto in corsia, ma di emergenza, sull'autostrada. I due neonati sono settimini e in buone condizioni: un bambino e ...Un parto in corsia, ma di emergenza, sull'autostrada. Sono settimini e in buone condizioni: un bimbo e una bimba. Ora sono al sicuro a Neonatologia del Policlinco di Roma, ma la ...