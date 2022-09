L’amara sconfitta di Letta: «Non mi ricandido alla guida del Pd, faremo opposizione intransigente» – Il Video (Di lunedì 26 settembre 2022) «Gli italiani e le italiane hanno scelto: è stata una scelta chiara. Hanno scelto la destra, e avranno un governo di destra». Sono queste le prime parole pronunciate dal leader dem Enrico Letta, a distanza di poche ore dalla tornata elettorale che ha decretato la vittoria di Giorgia Meloni. Il morale alla conferenza stampa al Nazareno è inevitabilmente basso. Il Partito democratico, che si è aggiudicato il secondo posto, non è riuscito tuttavia a raggiungere il 20% delle preferenze, con poco distacco dal Movimento 5 Stelle. «Oggi è un giorno triste, per l’Italia e per l’Europa. Ci aspettano giorni duri». «Ci siamo battuti in tutti i modi contro questo esito. Abbiamo dapprima tentato, per la verità in solitudine, che la legislatura arrivasse alla sua fine naturale». E qui, la stoccata al Movimento: «Se siamo arrivati ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) «Gli italiani e le italiane hanno scelto: è stata una scelta chiara. Hanno scelto la destra, e avranno un governo di destra». Sono queste le prime parole pronunciate dal leader dem Enrico, a distanza di poche ore dtornata elettorale che ha decretato la vittoria di Giorgia Meloni. Il moraleconferenza stampa al Nazareno è inevitabilmente basso. Il Partito democratico, che si è aggiudicato il secondo posto, non è riuscito tuttavia a raggiungere il 20% delle preferenze, con poco distacco dal Movimento 5 Stelle. «Oggi è un giorno triste, per l’Italia e per l’Europa. Ci aspettano giorni duri». «Ci siamo battuti in tutti i modi contro questo esito. Abbiamo dapprima tentato, per la verità in solitudine, che la legislatura arrivassesua fine naturale». E qui, la stoccata al Movimento: «Se siamo arrivati ...

