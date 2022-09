La vittoria di Giorgia Meloni | Dagli italiani indicazione chiara Punto di partenza

nonnaangela60 : RT @MadameA02: La cosa più scandalosa della vittoria di Giorgia Meloni è che è stata scelta dal popolo. Non ha dovuto fare nessuna 'Marcia… - Darth_Prophet : RT @SkyTG24: #ElezioniPolitiche2022 'Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra t… - onequalunqUE : RT @tempoweb: Centrodestra a valanga e #FratellidItalia primo partito: tocca a Giorgia #Meloni #ElezioniPolitiche2022 #26settembre #iltempo… - Alessan15927371 : RT @fanpage: Le prime parole di Giorgia Meloni dopo la vittoria di Fratelli d'Italie e del centrodestra alle #ElezioniPolitiche22 https://t… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #ElezioniPolitiche2022 La vittoria di Giorgia Meloni è il risultato di una lunga sequela di errori, in particolare di Matteo… -

Meloni Leads Voting in Italy, in Breakthrough for Europe's Hard Right". E' questo il titolo dell'articolo del New York Times che commenta ladiMeloni alle elezioni politiche 2022. Il quotidiano newyorchese sottolinea come ladel partito di Fdi - Fratelli d'Italia "sia una svolta per l'estrema destra dell'Europa" ...Per il partito diMeloni il consenso oscilla tra quasi il 30,5 per cento del Senato e il 31 ... e sempre alla Camera è netta ladel segretario della Lega Virginio Caparvi che con la ...Storica vittoria per Giorgia Meloni. Oltre un italiano su quattro ha votato per Fratelli d’Italia, che – a spoglio non ancora concluso ma in fase estremamente avanzata – risulta oltre il 26%.Nella notte delle elezioni politiche, Fratelli d'Italia conquista anche l'Umbria ed è ora il partito più votato nella regione che vede l'affermazione del centrodestra unito in entrambi i rami del Parl ...