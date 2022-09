La vittoria di FdI sulla stampa cattolica: «Meloni scrive una pagina di storia inedita» (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni è la «vincitrice netta» delle elezioni. Da Vatican News ad Avvenire, fino a Tempi la stampa cattolica registra il successo di FdI e della sua leader, guardando già all’esecutivo che verrà. «Mai come stavolta, la lettura del risultato elettorale è limpida e non si presta a tante interpretazioni», si legge su Avvenire, che sottolinea come con la vittoria di FdI «l’Italia s’è risvegliata a destra, con un primato consegnato a Giorgia Meloni, vincitrice donna, che con i suoi Fratelli d’Italia, attestati attorno al 26%, scrive una pagina di storia inedita». Avvenire: «Per FdI vittoria netta. Meloni scrive una pagina di storia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgiaè la «vincitrice netta» delle elezioni. Da Vatican News ad Avvenire, fino a Tempi laregistra il successo di FdI e della sua leader, guardando già all’esecutivo che verrà. «Mai come stavolta, la lettura del risultato elettorale è limpida e non si presta a tante interpretazioni», si legge su Avvenire, che sottolinea come con ladi FdI «l’Italia s’è risvegliata a destra, con un primato consegnato a Giorgia, vincitrice donna, che con i suoi Fratelli d’Italia, attestati attorno al 26%,unadi». Avvenire: «Per FdInetta.unadi...

