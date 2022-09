La Toscana non è più “rossa”. Il ko della sinistra che fa più male (Di lunedì 26 settembre 2022) Terremoto politico in Toscana, che per la prima volta alle politiche vede prevalere il centrodestra. Con poche sezioni ancora da scrutinare, tranne poche eccezioni significative come la vittoria di Ilaria Cucchi nel collegio uninominale del Senato a Firenze, quella che insieme all'Emilia Romagna era la tradizionale «regione rossa» si colora di blu: il centrodestra sfiora il 40%, il centrosinistra segue a distanza con poco meno del 35%. Analizzando le differenze tra il voto del 2018 e quello di ieri, emerge la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia, salito dal 4% di cinque anni fa al 26%. A fronte di un crollo della Lega, che si era inerpicata fino al 17,61% e ora ripiega al 6,5% circa. Dimezza i voti Forza Italia, da oltre il 10% a poco più del 5,5%. Nel complesso, il centrodestra in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Terremoto politico in, che per la prima volta alle politiche vede prevalere il centrodestra. Con poche sezioni ancora da scrutinare, tranne poche eccezioni significative come la vittoria di Ilaria Cucchi nel collegio uninominale del Senato a Firenze, quella che insieme all'Emilia Romagna era la tradizionale «regione» si colora di blu: il centrodestra sfiora il 40%, il centrosegue a distanza con poco meno del 35%. Analizzando le differenze tra il voto del 2018 e quello di ieri, emerge la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia, salito dal 4% di cinque anni fa al 26%. A fronte di un crolloLega, che si era inerpicata fino al 17,61% e ora ripiega al 6,5% circa. Dimezza i voti Forza Italia, da oltre il 10% a poco più del 5,5%. Nel complesso, il centrodestra in ...

