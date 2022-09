La svolta a destra alle elezioni politiche | Pro Vita alla ribalta | Gay Center all’attacco

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 26 settembre 2022) Neanche il tempo di avere tutti i dati definitivi, collegio per collegio, sezione per sezione, che già la vittoria del centro, ma soprattutto di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia,provoca ovvie e contrastanti reazioni. E mentre il mondo guarda – più o meno preoccupato o con occhio soddisfatto – a questa “rivoluzione conservatrice” che si appresta a compiersi nel nostro Paese, qui i diversi schieramenti iniziano a porsi sulle barricate, nemmeno un momento per tirare il fiato dopo le grida della campagna elettorale. Il tema di scontro è sempre lo stesso. Pro& Famiglia: “Subito un ministro dell’Istruzione anti-gender” Jacopo Coghe, portavoce di Pro& FamigliaEliminato: “Una delle prime decisioni che ci aspettiamo dal ...