(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Dallenella contea dei Nandi, nel cuore dell'Africa nera, fino a diventare domire planetario della maratona. Chissà se quando da ragazzino mentre percorreva correndo i 3,2 chilometri che da casa lo portavano a scuola, pensava che un giorno sarebbe diventare l'uomo più forte del mondo sui 42,195 chilometri. Una distanza non casuale perché è quella percorsa dal leggendario emerodromo Filippide da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria dei greci sui persiani nella torrida piana di Maratona. Correva l'anno 490 a.C. Oggi, oltre 2500 anni dopo nel cuore dell'Europa, a Berlino, c'è un uomo che ha corso la mitica distanza in 2 ore 01'09”. Quest'uomo, vero fenomeno del running, si chiama Eliud, ha 37 anni, è sposato con Grace Sugutt, è padre di tre figli, e vive a Eldoret, una sorta di ‘Eldorado' del fondo e ...

telodogratis : La storia di Kipchoge, il maratoneta nato nelle tribù - MarathonWorld1 : Risultati Maratona di Berlino: Kipchoge al record mondiale!: A 37 anni Eliud Kipchoge fa la storia dello sport migl… - lucalfier : L'extraterrestre l'ha fatto di nuovo. ????? Eliud #Kipchoge, il più grande maratoneta della storia, ha appena vinto… - sportface2016 : #Running, Eliud #Kipchoge sempre più nella storia: a #Berlino migliora il record del mondo della #maratona -

Il keniano Eliud, considerato il miglior maratoneta della, è tornato a Berlino per battere il suo stesso record mondiale: 2:01:09 ore. Il suo precedente record, realizzato a Berlino nel 2018, era di 2:...Il keniano Eliud, considerato il miglior maratoneta della, è tornato a Berlino per battere il suo stesso record mondiale: 2:01:09 ore. Il suo precedente record, realizzato a Berlino nel 2018, era di 2:...Eliud Kipchoge scrive la storia con 2h01'09" nuovo record mondiale alla BMW Berlin Marathon. Una vera festa della maratona con 46mila partecipanti ...I più grandi possono misurarsi sul percorso “breve” da 7,4 km (non competitivo) e su quello classico da 15,5 km (competitivo e non competitivo). «Lo sport diventa con la Cardacrucca occasione di valor ...