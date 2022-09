flottero : RT @ilpost: La sterlina sta perdendo tantissimo valore a causa di un ambizioso piano di taglio delle tasse - yuna_hikari : RT @ilpost: La sterlina sta perdendo tantissimo valore a causa di un ambizioso piano di taglio delle tasse - ilpost : La sterlina sta perdendo tantissimo valore a causa di un ambizioso piano di taglio delle tasse -

Lunedì nero per il mercato valutario e non solo. Laè crollata ai minimi storici, suscitando la speculazione su una risposta di emergenza da ...piano britannico per sostenere l'economia si...Crolla la( - 5%) schiacciata dal dollaro La vera emergenza finanziaria non riguarda il Bel Paese, ma la tempesta che siabbattendo sulla, colpita dalla politica extra ...La batosta di Salvini conforta gli operatori – A preoccupare i mercati è il governo inglese: giù la sterlina – Tutte le borse in rosso – In forte calo Tokyo, Mumbai aumenta i tassi ...Giornata molto negativa per le valute, che sprofondano verso nuovi minimi storici trainate al ribasso da un dollaro ancora in avanzata. La peggiore è la sterlina, focus anche su yen, yua, euro.