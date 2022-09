La spina nel fianco del centrodestra: il Sud chiede più assistenzialismo (Di lunedì 26 settembre 2022) “Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”. Con queste significative parole Giorgia Meloni ha pubblicamente commentato una vittoria elettorale che l’ha direttamente investita nel ruolo di prima donna premier della Repubblica italiana. Dichiarazioni responsabili Parole moderate e caute che, così come avevo già avuto modo di scrivere su queste pagine, mostrano che la leader di Fratelli d’Italia ha perfettamente compreso l’enorme difficoltà di governare un Paese estremamente complicato, già di per sé afflitto da colossali problemi endemici, nel bel mezzo di una crisi energetica, che rischia di dare il colpo di grazia ad una economia devastata. Niente a che vedere, dunque, con le ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”. Con queste significative parole Giorgia Meloni ha pubblicamente commentato una vittoria elettorale che l’ha direttamente investita nel ruolo di prima donna premier della Repubblica italiana. Dichiarazioni responsabili Parole moderate e caute che, così come avevo già avuto modo di scrivere su queste pagine, mostrano che la leader di Fratelli d’Italia ha perfettamente compreso l’enorme difficoltà di governare un Paese estremamente complicato, già di per sé afflitto da colossali problemi endemici, nel bel mezzo di una crisi energetica, che rischia di dare il colpo di grazia ad una economia devastata. Niente a che vedere, dunque, con le ...

